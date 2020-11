Actualidade

A defesa do Benfica ainda não está "aprumada" com as ideias do treinador, o que se explica com um "ano atípico" na linha recuada da equipa de futebol dos 'encarnados', assumiu hoje Jorge Jesus.

Numa análise ao setor recuado da sua equipa, que sofreu seis golos nos últimos dois encontros, com Boavista e Rangers, o técnico das 'águias' negou que os números provem que a equipa é "má a defender", mas admitiu, em conferência de imprensa, no Seixal, que "não é aquilo que pensava que poderia ser".