Actualidade

A deslocação ao reduto do Benfica, domingo, da sétima jornada da I Liga de futebol, é um dos jogos mais difíceis do campeonato, mas o Sporting de Braga quer ganhar, afirmou hoje o seu treinador, Carlos Carvalhal.

"Desde o início do campeonato que assumimos que íamos tentar vencer todos os jogos, ser competitivos em todos eles, e é isso que temos feito", disse o técnico à televisão do clube, após o treino realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Carlos Carvalhal elogiou o Benfica, "um adversário de elevado nível, com um grande treinador, mas a expectativa é tentar vencer: temos muitíssimo respeito pelo Benfica, 100% de respeito, 0% de medo", afirmou.