Presidenciais

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) anunciou hoje que irá apoiar a candidatura de João Ferreira à Presidência da República, considerando que o eurodeputado do PCP reúne características como "consciência social e ambiental".

Em declarações à Agência Lusa no final do Conselho Nacional do PEV, a dirigente e ex-deputada Heloísa Apolónia defendeu que o cargo de Presidente da República deve ser exercido "por alguém com uma consciência social muito forte".

"Numa altura em que estamos a viver uma situação pandémica que arrasta uma crise social e económica muito profunda, a consciência social dessa pessoa é determinante", defendeu.