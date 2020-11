EUA/Eleições

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, felicitou hoje Joe Biden pela sua vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, salientando que os dois países são "amigos próximos, parceiros e aliados" próximos.

"Parabéns, Joe Biden e Kamala Harris [candidata a vice-presidente]. Os nossos dois países são amigos próximos, parceiros e aliados. Nós partilhamos uma relação que é única no palco mundial", afirmou Justin Trudeau, através da rede social Twitter, esperando "trabalhar em conjunto" com o candidato presidencial que foi declarado vencedor pelas projeções da imprensa americana.

O democrata Joe Biden venceu hoje as eleições presidenciais norte-americanas ao derrotar o seu adversário republicano e detentor do cargo, Donald Trump, noticiou a agência Associated Press (AP).