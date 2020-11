EUA/Eleições

Washington (Estados Unidos), 07 nov 2020 (Lusa) - Milhares de pessoas encontram-se frente aos jardins da Casa Branca em Washington festejando a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais e exigindo a saída do Presidente, Donald Trump.

Poucos minutos após as 11:33 (16:30 em Lisboa) altura em que foram divulgadas pelas televisões norte-americanas as previsões de vitória do Partido Democrata no estado da Pensilvânia, a capital dos Estados Unidos saiu à rua.