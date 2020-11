OE2021

O Partido Ecologista "os Verdes" afirmou hoje que o voto final na proposta de Orçamento do Estado para 2021 continua "em aberto", mas avisou o Governo que o documento tem de dar "uma resposta preventiva" à crise.

"Neste momento, já se está a sentir gravemente uma crise social e económica que se perspetiva que venha a ser agravada. Ora, se o Governo, ao nível do Orçamento do Estado, não dá resposta preventiva a essa crise, é evidente que não servirá aquilo de que o país necessita", afirmou à Lusa a dirigente do PEV Heloísa Apolónia.

A antiga deputada acrescentou que será "da ponderação de todos esses fatores", após a discussão na especialidade, que "Os Verdes" decidirão o seu voto final, depois de se terem abstido na generalidade.