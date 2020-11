Presidenciais

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, manifestou hoje apoio a uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa e o dirigente socialista Porfírio Silva acusou Pedro Nuno Santos de faltar às reuniões da direção do PS.

Fontes socialistas ouvidas pela Lusa, presentes na reunião da Comissão Nacional do PS que vai deliberar sobre a orientação do partido em relação às eleições presidenciais, referiram que Fernando Medina, também membro do Secretariado Nacional, elogiou a forma como Marcelo Rebelo de Sousa tem exercido o mandato de chefe de Estado e disse que tencionava votar nele caso se recandidate a Presidente da República.

Momentos depois de o antigo líder da JS e da federação de Aveiro do PS Pedro Nuno Santos ter manifestado o seu apoio à candidatura de Ana Gomes e de ter criticado a direção do PS, a resposta surgiu da parte do membro do Secretariado Nacional e vice-presidente da bancada socialista Porfírio Silva.