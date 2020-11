Eleições/EUA

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou hoje "uma boa notícia" que nas eleições norte-americanas tenha havido uma derrota do ódio e do candidato republicano Donald Trump, segundo as projeções.

"Trump perdeu as eleições. Numas eleições muito participadas, com inúmeros riscos, o ódio não ganhou. E isso é uma boa notícia", escreveu Catarina Martins, numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter.

Também no Twitter, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, destaca igualmente a derrota de Trump, sem se referir ao anunciado vencedor Joe Biden.