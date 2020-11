EUA/Eleições

A cidade de Nova Iorque mostrou-se hoje eufórica com a vitória do democrata Joe Biden sobre o republicano Donald Trump nas presidenciais de terça-feira nos EUA, com cortejos de automóveis a buzinar e com manifestações nas ruas.

Pouco antes das 11:30 locais (16:30 em Lisboa), a cidade que nunca dorme celebrou nas ruas com gritos de alegria, com bater de tachos e buzinas de automóveis, três dias depois da votação que deu a vitória a Biden, tal como projetaram já todos os principais meios de comunicação social norte-americanos.

Num edifício no centro de Manhattan, assim que se soube do desfecho que põe fim à presidência de Trump, a folia estoirou e os vizinhos juntaram-se quando se soube a notícia.