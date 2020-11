EUA/Eleições

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, felicitou hoje Joe Biden e Kamala Harris pela anunciada vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, afirmando esperar empenho para uma "forte parceria transatlântica".

"A União Europeia [UE] está a acompanhar de perto as eleições presidenciais e do congresso nos Estados Unidos. Tomamos nota dos últimos desenvolvimentos no processo eleitoral e, nesse âmbito, a UE felicita o presidente eleito Joe Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris", afirmou Charles Michel, numa declaração divulgada à imprensa em Bruxelas.

Na nota, Charles Michel sublinha que "a UE está empenhada numa forte parceria transatlântica e pronta a envolver-se com o presidente eleito, o novo congresso e a nova administração" norte-americana.