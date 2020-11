Covid-19

A Itália registou 39.811 novos contágios de Covid-19 e 425 mortes devido à doença nas últimas 24 horas e o Governo irá avaliar a possibilidade de alargar o confinamento a mais regiões do que as atuais quatro.

O número de casos aumentou significativamente em relação aos 37.809 registados na sexta-feira, elevando o número total de casos desde que o primeiro foi detetado no país em 21 de Fevereiro para 902.490, enquanto o número total de mortes é agora de 41.063.

Este aumento no número de casos ocorre, por outro lado, com menos testes feitos, 231.673, do que esta sexta-feira