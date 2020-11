EUA/Eleições

O primeiro-ministro italiano felicitou hoje "o povo norte-americano e as suas instituições pela sua prova excecional de vitalidade democrática" e manifestou-se pronto a trabalhar com o Presidente eleito, Joe Biden, para "reforçar a relação transatlântica".

"Felicitações ao povo e instituições americanas pela sua prova excecional de vitalidade democrática. Estamos prontos para trabalhar com o Presidente eleito Joe Biden para reforçar a relação transatlântica. Os Estados Unidos podem contar com a Itália como um aliado sólido e um parceiro estratégico", escreveu Giuseppe Conte em inglês na sua conta no Twitter.

O candidato democrata Joe Biden foi hoje anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro, segundo projeções dos 'media' norte-americanos.