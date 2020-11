Açores/Eleições

O líder do BE/Açores afirmou hoje que a indigitação de José Manuel Bolieiro como presidente do Governo Regional é "legítima", mas lamenta que o PSD tenham abdicado "dos seus princípios" para "chegar ao poder".

A indigitação do líder do PSD, José Manuel Bolieiro, é uma "decisão naturalmente legítima do representante da República", declarou à Lusa António Lima, coordenador regional do Bloco de Esquerda, acrescentando que, "tendo em conta a aritmética parlamentar, o conjunto de forças que foram eleitas, a opção para um governo de direita era bastante provável que surgisse".

O bloquista diz, no entanto, que o que não esperava "era que o PSD abdicasse de muitos dos seus princípios para fazer um acordo escrito com o Chega, abdicando de um historial de um partido com valores humanistas, e que tivesse abdicado desses princípios para chegar ao poder".