Presidenciais

O secretário-geral do PS contestou hoje quem criticou a direção socialista por ter adiado sucessivamente o debate sobre a posição a tomar nas eleições presidenciais e contrapôs que o seu partido decidiu "no momento próprio".

António Costa assumiu esta posição em conferência de imprensa no final da reunião da Comissão Nacional do PS, que aprovou por larga maioria uma moção de orientação que defende a liberdade de voto em relação a todos os candidatos presidenciais do campo democrático, elogia o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e destaca a candidatura da ex-eurodeputada socialista Ana Gomes.

Durante a reunião da Comissão Nacional do PS, dirigentes como o atual ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que vai apoiar Ana Gomes, criticaram a gestão que a direção socialista fez do processo das eleições presidenciais e demarcou-se em alguns pontos das linhas de orientação constantes na moção aprovada.