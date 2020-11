Açores/Eleições

O presidente do Chega nos Açores, Carlos Furtado, valorizou hoje a indigitação do social-democrata José Manuel Bolieiro para futuro presidente do executivo regional, garantindo haver uma "direita unida" em defesa dos açorianos.

"Os tempos não serão fáceis, como sabemos todos, e é preciso que haja essa união", declarou à agência Lusa o líder regional do Chega.

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, foi hoje indigitado presidente do Governo Regional pelo representante da República, Pedro Catarino, na sequência das eleições de 25 de outubro, no final do segundo dia de audições aos partidos com assento na nova Assembleia Legislativa, que terá, pela primeira vez, oito forças políticas.