Açores/Eleições

O líder do PSD/Açores e presidente indigitado do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, assumiu hoje o compromisso de desenvolver um "novo paradigma" de governação, em concertação com outras forças políticas.

"Quero deixar aqui declarado o nosso respeito e humildade para, sob o ponto de vista do diálogo partidário, assumirmos esta responsabilidade da pluralidade e da concertação, bem também como, nas políticas públicas do governo, desenvolvermos um novo paradigma de governação", afirmou.

José Manuel Bolieiro falava, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, minutos depois de ter sido indigitado presidente do Governo Regional pelo representante da República para os Açores, Pedro Catarino.