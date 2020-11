Açores/Eleições

O deputado eleito do PAN no parlamento dos Açores, Pedro Neves, disse hoje que vai estar "bem atento" ao próximo executivo regional e, em concreto, a eventuais diplomas parlamentares com origem no Chega.

Afirmando não ter "qualquer problema" com um Governo Regional formado por PSD, CDS-PP e PPM, Pedro Neves reiterou que a "linha vermelha" do PAN "é apenas uma e continuará a ser apenas uma": a presença do Chega na esfera do poder, por via de um acordo parlamentar com os três partidos mais à direita que formarão governo.

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, foi hoje indigitado presidente do Governo Regional pelo representante da República, Pedro Catarino, na sequência das eleições de 25 de outubro.