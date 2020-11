EUA/Eleições

O movimento islamita palestiniano Hamas pediu hoje ao Presidente eleito dos Estados Unidos para "corrigir as políticas injustas" norte-americanas contra a Palestina e apelou à anulação do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel.

"O povo palestiniano tem sofrido nas últimas décadas com o enviesamento das administrações norte-americanas a favor da ocupação [de Israel]" e o atual Presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu Governo "foram os mais extremistas no apoio" ao Governo israelita "à custa dos direitos dos palestinianos", declarou, num comunicado, o chefe político do Hamas, Ismael Haniyeh, que governa em Gaza.

Nesse sentido, Haniyeh pediu também ao Presidente eleito norte-americano que mude a embaixada dos Estados Unidos, transferida este ano para Jerusalém, para Telavive.