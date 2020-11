Açores/Eleições

O dirigente do PS/Açores Francisco César lamentou hoje que o povo açoriano não conheça os acordos firmados à direita para a formação de um governo na região.

"Encaramos com muita preocupação a forma como isto foi apresentado", declarou hoje Francisco César, falando num debate promovido pela RTP/Açores a propósito da indigitação de José Manuel Bolieiro, do PSD, para presidir ao futuro Governo Regional.

O PS, sustentou Francisco César, "é um partido democrático que aceita os resultados eleitorais quando tem uma maioria absoluta, quando perde as eleições e quando tem uma maioria relativa, como foi o caso" no sufrágio do final de outubro.