Açores/Eleições

O partido Aliança congratulou-se hoje pelo resultado das negociações entre os vários partidos de direita, que levou à indigitação do social-democrata José Manuel Bolieiro como presidente do Governo Regional dos Açores.

Em nota de imprensa enviada hoje, a direção política nacional do Aliança "congratula-se com o resultado das negociações entre os vários partidos com assento na Assembleia Legislativa dos Açores, permitindo a indigitação do dr. José Manuel Bolieiro para presidente do Governo Regional dos Açores".

"Esta convergência dos partidos à direita do Partido Socialista reforça a pertinência de um entendimento nacional no mesmo sentido, que defendemos desde o nosso II Congresso, como forma de afastar os socialistas e os seus aliados da extrema-esquerda da governação, com os nefastos efeitos que se conhecem das suas medidas na vida diária dos portugueses", prossegue o comunicado.