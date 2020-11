Actualidade

O Sporting goleou hoje na visita ao Vitória de Guimarães, por 4-0, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, com um 'bis' de Pedro Gonçalves, reforçando a liderança no campeonato.

Os 'leões' adiantaram-se no marcador aos 11 minutos, com um golo de Nuno Santos, e ampliaram a vantagem aos 43 e 55, com dois golos de Pedro Gonçalves, que é o melhor marcador do campeonato com sete golos apontados, e aos 74, por Jovane Cabral.

Com esta vitória, a quarta consecutiva, o Sporting lidera o campeonato com 19 pontos, mais quatro do que o Benfica, que tem menos um jogo, enquanto o Vitória de Guimarães está em quinto, com 10 pontos.