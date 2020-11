Actualidade

Os escritores António José da Costa Neves e Rui de Almeida Paiva são os vencedores, respetivamente, do Prémio Literário Cidade de Almada de romance e do Prémio Maria Rosa Colaço de literatura juvenil, anunciou hoje a autarquia.

A obra "Sem Pavor, o cão do Giraldo", de António José da Costa Neves, venceu o 32.º Prémio Literário Cidade de Almada, este ano dedicado ao género romance, e "A história com ninguém (e com Alguém)", de Rui de Almeida Paiva, venceu a 15.ª edição do Prémio Literário Maria Rosa Colaço, dedicada a obras de literatura juvenil.

Almeida Paiva é autor de obras para a infância e juventude como "O Ploc do Pollock", dedicada ao expressionismo abstrato de Jackson Pollock, com que conquistou o prémio Matilde Rosa Araújo, e "Interrupção (Pausa para intervalos)", que este ano pôs em cena. É também o realizador do documentário "A Ilha Invisível", estreado há dois anos, no DocLisboa, sobre as Terras da Costa, um bairro escondido entre a arriba e o mar da Costa da Caparica, formado por barracas de chapa, cartão e madeira.