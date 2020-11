Açores/Eleições

O vice-presidente social-democrata Morais Sarmento rejeitou hoje a existência de qualquer acordo nacional entre PSD e Chega para a viabilização do governo nos Açores e insistiu que a solução "só compromete" os partidos "em termos regionais".

O vice-presidente do PSD acusou o secretário-geral do PS e primeiro-ministro de "desorientação" e disse que António Costa "sabe" que "não é verdade" que haja algum entendimento nacional com o Chega, partido de extrema-direita liderado por André Ventura.

Em declarações à TVI, Nuno Morais Sarmento frisou que, na perspetiva da direção do PSD, "estes entendimentos foram em exclusivo pelo PSD regional".