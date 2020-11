EUA/Eleições

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recusou reconhecer no sábado a anunciada vitória do candidato democrata Joe Biden nas presidenciais dos Estados Unidos.

López Obrador, que falava numa conferência de imprensa em Tabasco, sudeste do México, justificou a sua posição com a necessidade de se esclareceram previamente todas as questões legais da eleição presidencial de 03 de novembro.

A posição de López Obrador contrasta com a de outros mandatários do continente americano, incluindo o Canadá, Argentina, Costa Rica, Chile, Colômbia, Panamá e, inclusivamente, Venezuela.