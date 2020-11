Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu hoje que o novo estado de emergência não tem apenas uma "natureza preventiva", e até contempla medidas "mais intensivas" ao fim de semana do que em março.

No final do Conselho de Ministros extraordinário que aprovou as medidas que regulamentam o estado de emergência que vigoram entre segunda-feira e 23 de novembro, António Costa admitiu que as medidas que restringem a liberdade de circulação à noite e aos fins de semana a partir das 13:00 são "duríssimas" para os cidadãos, bem como para a restauração e o comércio.

"Estamos a falar dos próximos dois fins de semana, se todos cumprirmos estritamente estas medidas nós seguramente conseguimos achatar esta curva, controlar a pandemia", afirmou o primeiro-ministro, reiterando o objetivo de ter um Natal "o mais normal possível".