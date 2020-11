EUA/Eleições

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje esperar que a eleição de Joe Biden para Presidente dos Estados Unidos proporcione "uma nova oportunidade" para as relações transatlânticas, nomeadamente as bilaterais com Portugal.

"Já tive a oportunidade de fazer uma mensagem pública, de felicitar o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e transmitir a vontade de não só incrementar as nossas relações bilaterais, como que seja uma nova oportunidade para uma nova época das relações transatlânticas", disse António Costa.

"E para que possamos, em conjunto, trabalhar nos grandes desafios globais, o combate às alterações climáticas, a defesa da democracia, o progresso e a paz em todo o mundo", acrescentou António Costa, falando à imprensa no final do Conselho de Ministros extraordinário, que no sábado à noite adotou as medidas para o estado de emergência em vigor entre segunda-feira, dia 09, e 23 de novembro.