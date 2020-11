Covid-19

O México registou 485 mortes causadas pela covid-19 e 6.807 novas infeções nas últimas 24 horas, anunciou no sábado o Governo mexicano.

Desde o início da pandemia, o número total de óbitos subiu para 94.808 e o de casos para 961.938, disse.

"Lembramos à população que a epidemia de covid-19 continua ativa no México, estamos no início da temporada de inverno, que se estende até março, princípios de abril do próximo ano", disse o diretor-geral de Epidemiologia, José Luis Alomía, ao apresentar o balanço diário da covid-19.