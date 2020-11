Covid-19

A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado 28 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior.

Os 28 casos importados foram diagnosticados nos municípios de Xangai (leste) e nas províncias de Fujian (leste), Sichuan (sudoeste), Shaanxi (centro), Shanxi (centro), Hubei (centro), Zhejiang (leste) e Guangdong (sul).

Pelo segundo dia consecutivo, a China não contabilizou novos contágios locais, depois de em 28 de outubro ter identificado um novo surto de covid-19 na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país, com 78 casos ativos e mais de 300 assintomáticos, de acordo com dados oficiais.