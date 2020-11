Actualidade

O príncipe Fumihito foi hoje proclamado herdeiro do trono no Japão, numa cerimónia restrita que devia ter sido realizada em abril, mas foi adiada devido à pandemia da covid-19.

Fumihito, de 54 anos, é o irmão mais novo do imperador Naruhito, que apenas tem uma filha, impedida de aceder ao trono do crisântemo pela lei vigente no Japão, que só permite herdeiros varões.

A cerimónia de proclamação do herdeiro, de cerca de 15 minutos, decorreu no palácio imperial e foi liderada por Naruhito, que acedeu ao trono em 01 de maio de 2019, depois de o pai, Akihito, ter abdicado.