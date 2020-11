EUA/Eleições

Nas próximas décadas, os novos pais Jemma e Niels prometem contar ao filho, agora com três meses, "o dia em que a América disse não a Trump e ao fascismo".

Nas ruas de Nova Iorque, completamente ocupadas por apoiantes do democrata Joe Biden a celebrar a vitória contra o Presidente Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos, Jemma e Niels levavam um bebé de três meses ao peito.

Jemma tem 32 anos e tornou-se mãe em agosto, durante a pandemia de covid-19, com alguns medos e preocupações, e com mais cuidados, com os quais aprendeu a viver.