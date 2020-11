Actualidade

Luanda, 07 nov 2020 - Angola celebra, na quarta-feira, 45 anos de Independência, mas esta será uma "Dipanda" marcada pelas restrições da pandemia, que obrigaram a cancelar o ato central das comemorações, e a promessa de uma manifestação que espera mobilizar centenas de jovens.

A proclamação da Independência foi feita a 11 de novembro de 1975, em três locais diferentes de norte a sul do país, sinal da divisão que já na altura se sentia em Angola e que iria marcar o país nas três décadas seguintes

Em Luanda, era já noite cerrada quando o líder do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola, António Agostinho Neto, que se tornaria o primeiro presidente do país fez o discurso proclamatório, às 00:00 no Largo da Independência.