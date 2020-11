Actualidade

O castanheiro gigante de Guilhafonso, na Guarda, considerado o maior da Europa, classificado como árvore de interesse público pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, é candidato a árvore do ano 2021.

A vereadora Cecília Amaro, responsável pelo Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal da Guarda, disse à agência Lusa que o castanheiro está proposto "para o concurso nacional 'Árvore do ano 2021', no qual será votada a árvore mais interessante" que "irá representar Portugal no concurso europeu 'Tree of The Year 2021'".

O exemplar, que se localiza junto da aldeia de Guilhafonso, na área da freguesia de Pera do Moço, no concelho da Guarda, tem "reconhecido valor histórico, paisagístico, social e ambiental", aponta.