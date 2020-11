Covid-19

África registou nas últimas 24 horas um aumento 378 mortes relacionadas com a covid-19 e quase mais 15 mil casos de infeção pelo novo coronavírus, mas o indicador que mais subiu foi o número de recuperados.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nos 55 Estados-membros da organização contabilizam-se hoje 1.870 348 infetados, (mais 14.952 do que no dia anterior), 44.849 mortos (mais 378) e 1.577.213 recuperados (mais 21.942).

Mantendo a tendência de subida dos últimos dias, o maior número de casos de infeção e de mortes continua a registar-se na África Austral, com 822.133 infeções, 21.296 mortes por covid-19 (mais 34 que no dia anterior) e 749.059 recuperados.