Actualidade

O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, no distrito do Porto, confirmou hoje 17 casos de 'legionella', um das quais resultou em morte, e indicou que todos são provenientes do concelho de Vila do Conde.

A vítima mortal é um homem de 85 anos.

Segundo fonte daquele centro hospitalar, que reportava dados de sábado à noite, dois dos pacientes já tiveram 'alta' e 12 estão internados, sendo transferidos dois outros.