Covid-19

Trinta e sete utentes e nove funcionários do lar do Bom Jesus dos Mareantes, em Caminha, no distrito de Viana do Castelo, estão infetados com o novo coronavírus, revelou hoje à Lusa o presidente da Câmara.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Alves explicou que os casos positivos foram hoje conhecidos, após terem sido testados, na sexta-feira, os 63 utentes e 36 funcionários da instituição.

"A instituição tem 37 utentes positivos e 26 negativos. Nove funcionárias testaram positivo e 27 negativo. De todas estas pessoas, apenas uma utente está hospitalizada desde quinta-feira", especificou o autarca socialista.