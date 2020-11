Açores/Eleições

O líder do PS/Açores considerou hoje que há "cinco pecados originais" na indigitação do presidente do PSD açoriano para o Governo Regional, constituindo "um claro e inquestionável atropelo às competências do parlamento dos Açores".

Segundo Vasco Cordeiro, que falava hoje, em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, a decisão do Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, de convidar José Manuel Bolieiro a formar governo representa "um claro e inquestionável atropelo às competências do parlamento dos Açores".

Pedro Catarino justificou a nomeação do social-democrata com o facto de a coligação PSD/CDS-PP/PPM (26 deputados) ter o apoio parlamentar de Chega (dois deputados) e Iniciativa Liberal (um deputado), garantindo assim maioria absoluta no hemiciclo regional, com 29 dos 57 lugares.