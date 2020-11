Actualidade

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje na quinta posição o Grande Prémio da Europa de MotoGP, em Valência, Espanha, igualando o segundo melhor resultado da temporada, conseguido no GP da Emilia Romagna.

Oliveira terminou as 27 voltas ao circuito Ricardo Tormo a 8,046 segundos do vencedor, o espanhol Joan Mir (Suzuki), líder do campeonato, que bateu o seu companheiro de equipa, o também espanhol Alex Rins, e o compatriota Pol Espargaró (KTM).

Esta foi a primeira vitória de Mir na temporada, com o espanhol a poder festejar o título mundial no próximo domingo, outra vez em Valência, enquanto o português manteve o 10.º lugar.