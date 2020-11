Actualidade

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) mostrou-se hoje "satisfeito" por a "estratégia decidida no 'warm up' [aquecimento] ter funcionado na corrida", o Grande Prémio da Europa de MotoGP, que terminou na quinta posição.

"Estou contente com esta corrida. Estávamos com receio porque não sabíamos o que iríamos encontrar [em termos de condições atmosféricas]. Julgo que a estratégia do 'warm up' resultou na corrida", disse o piloto português, citado pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.

Oliveira, que partiu com um pneu médio à frente e um duro atrás, confessou ter encontrado "um bom equilíbrio na mota e boas afinações".