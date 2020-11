OE2021

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, assegurou hoje que o partido não quer "o país à deriva", mas sem se comprometer com o sentido de voto final dos comunistas na proposta de Orçamento do Estado.

Num comício em Castanheira do Ribatejo (Vila Franca de Xira), Jerónimo de Sousa reiterou que a abstenção do PCP na generalidade deve ser entendida "não como um ponto de chegada, mas como um manter aberta a porta" para que o documento possa ser melhorado, nomeadamente com as propostas que o partido já apresentou e continuará a apresentar na especialidade.

"Não nos acusem de desprezo pela sustentabilidade das contas públicas, pois quem nos conhece sabe que o PCP não quer nem navegar à vista nem um país à deriva", afirmou.