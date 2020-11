Covid-19

São Tomé e Príncipe reentra na segunda-feira no Estado de Calamidade devido a "evolução do quadro epidemiológico" da Covid-19 no país, que registou, nos últimos oito dias, uma morte e 16 novas infeções, anunciou hoje o governo.

"Pelo facto de, em São Tomé e Príncipe, sentirmos que os indicadores do quadro epidemiológico vêm evoluindo, no quadro do Conselho de Ministros tomámos algumas medidas", disse aos jornalistas o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, no final de mais uma reunião alargada do Comité de Crise.

"Perante o relaxamento das nossas populações, perante a evolução do quadro epidemiológico, o Comité de Crise propõe que, a partir da segunda-feira, [se decida] aumentar as medidas. Vamos aumentar de nível, vamos passar do Estado de Alerta para o Estado de Calamidade", acrescentou Jorge Bom Jesus.