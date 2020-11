Óbito/Cruzeiro Seixas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte do "mestre" Cruzeiro Seixas, aos 99 anos, o artista plástico que pertenceu a uma geração que "revolucionou o panorama artístico e literário" português.

"Artur do Cruzeiro Seixas, que nos deixou depois de uma vida longa e livre, foi uma figura multímoda da cultura portuguesa. A sua geração, que na década de 1940 aprendeu e transpôs as lições do surrealismo francês, revolucionou o nosso panorama artístico e literário", lê-se numa nota de pesar na página da Presidência.

Cruzeiro Seixas morreu no domingo aos 99 anos no Hospital Santa Maria, Lisboa.