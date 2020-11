Covid-19

O México registou 219 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 5.887 novas infeções nas últimas 24 horas, informaram as autoridades de Saúde mexicanas.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 967.825 casos de covid-19, que resultaram em 95.027 mortos.

Com uma população de cerca de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o décimo com mais infeções.