Portugal acordou conceder a Timor-Leste um financiamento de 300 mil dólares para a conceção do novo Sistema de Informação Financeira da Segurança Social (SIFSS), instrumento que servirá de 'coluna vertebral' ao sistema de segurança social timorense.

O apoio, de cerca de 252 mil euros, está previsto num protocolo assinado na sexta-feira, por vídeoconferência, por responsáveis do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) de Portugal, da Direção-Geral da Solidariedade Social e Inclusão do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI) de Timor-Leste e do Instituto Nacional de Segurança Social daquele país.

Este documento foi assinado por José Luis Albuquerque, diretor geral do GEP, pela parte portuguesa, e por Rui Exposto, diretor geral da Solidariedade Social e Inclusão, e Longuinhos Armando, presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), pela parte timorense.