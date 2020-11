Covid-19

A pandemia de covid-19 e a falta de orçamento tiveram um impacto "significativo" em Timor-Leste, conduzindo a "perdas irreversíveis de rendimentos, desemprego e encerramentos de empresas" e aumentando a pobreza no país, segundo o Banco Mundial.

O diagnóstico é traçado num novo relatório da instituição, divulgado no fim de semana, que mantém as perspetivas negativas para a economia timorense em 2020, antecipando uma contração de pelo menos 6,8% do PIB - a maior desde a restauração da independência --, com uma retoma parcial de 3,1% em 2021.

As previsões, que ecoam análises anteriores da instituição, admitem o risco adicional de mais choques económicos no país caso haja mais casos de infeção de covid-19, apontando que, a par da falta de Orçamento Geral do Estado (OGE), a pandemia foi o maior fator condicionante do país.