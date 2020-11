Actualidade

O sul da Florida está a sofrer os efeitos da tempestade tropical Eta, com inundações e milhares de pessoas sem eletricidade, embora não se preveja que se converta novamente em furacão até chegar ao Golfo do México.

De acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla original), emitido às 22:00, hora local (03:00 de hoje em Lisboa), o Eta, que deixou um rasto de destruição à passagem pela América Central, está muito perto do extremo sul da península da Florida, mantendo ventos de 65 milhas por hora (100 km/h).

Várias áreas urbanas no sul da Florida sofreram já inundações em resultado das fortes chuvas que caíram durante o fim de semana, e a situação deverá piorar nas próximas horas na região, que se encontra em estado de alarme.