Covid-19

Os setores de hotelaria e restauração estão a ser alguns dos mais afetados pelos efeitos da pandemia de covid-19 em Timor-Leste, com várias unidades fechadas permanente ou temporariamente no país desde o início do ano.

"Caímos para uma taxa de ocupação de zero de um dia para o outro. Ainda tentámos manter o restaurante aberto, fechando o hotel, mas depois tudo se tornou mais complicado, com muitas perdas, e tivemos de fechar", contou à Lusa Samitha Aluwihare, presidente executivo (CEO) do East Timor Trading Group (ETTG), donos de um dos hotéis que fechou, o Discovery Inn.