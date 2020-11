Actualidade

As autoridades moçambicanas capturaram dois leões foragidos de uma área de conservação, que mataram alguns cabritos e assustaram a população no sul do país, anunciaram hoje.

"Neste momento está tudo calmo, mas houve pânico para a população nalgumas zonas", disse Gonçalo Fernando, técnico distrital de Atividades Económicas de Moamba, província de Maputo, à Rádio Moçambique.

Durante os últimos dias, os animais danificaram algumas culturas agrícolas e mataram cabritos, um dos animais mais comuns em zonas rurais, referiu aquele responsável.