A associação ambientalista Zero mostrou-se hoje satisfeita com o fim do óleo de palma no biodiesel na Europa, em 2022, e pretende que Portugal confirme o abandono deste produto ao transpor diretiva europeia para a legislação nacional.

Em comunicado, a organização não-governamental refere ter alertado, em julho último, para o "cenário preocupante" decorrente da subida do consumo de óleo de palma na produção de biocombustíveis em Portugal, entre 2017 e 2019, que mais do que quintuplicou, ao passar de 7,6 milhões de litros para 40,7 milhões de litros.

A associação ambientalista considera "um sinal positivo" o facto de o Governo português ter acolhido, em sede de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, a proposta do PAN para que durante 2021 se procedam a diligências para restringir, a partir de 01 janeiro de 2022, a comercialização de combustíveis e produção de biocombustíveis que contenham óleo de palma.