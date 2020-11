Óbito/Cruzeiro Seixas

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje a obra do artista plástico Cruzeiro Seixas, que morreu no sábado com 99 anos, considerando que continuará a ser "uma inspiração".

"O 'rei Artur' deixou-nos, mas a sua obra seguirá sendo uma inspiração", escreveu António Costa na sua conta oficial na rede Twitter.

O chefe do executivo português lembra ainda que "Artur do Cruzeiro Seixas deu longa vida ao surrealismo português" e que "os seus desenhos e objetos, nascidos da associação livre de elementos inesperados, continuam hoje tão irreverentes como quando foram criados".