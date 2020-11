Portugal-Andorra

Portugal recebe na quarta-feira Andorra, num particular em que o selecionador Fernando Santos deverá poupar habituais titulares, para o derradeiro ataque a uma qualificação para as meias-finais da Liga das Nações de futebol, diante de França e Croácia.

O sexto duelo com os andorrenhos, no Estádio da Luz, em Lisboa, surge na antecâmara dos derradeiros e decisivos jogos do Grupo 3 da Liga das Nações, primeiro com os franceses, no sábado, no mesmo reduto lisboeta, e, três depois, com a visita aos croatas.

Face à importância dessa dupla jornada, na qual Portugal, detentor do troféu, e França vão decidir quem segue para as 'meias', e perante o pouco tempo de preparação que terá, Fernando Santos deverá gerir os 'recursos' à sua disposição frente a Andorra, guardando a 'artilharia' para o embate com os gauleses.